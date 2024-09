Film: Beyond Tradition

„Beyond Tradition“Ein außergewöhnliches Porträt dreier Sängerinnen und Sänger bietet „Beyond Tradition“, ein Film der Regisseurinnen Rahel von Gunten und Lea Hagmann. Der Schweizer Naturjodler Meinrad Koch trifft hier auf die Sámi-Joikerin Marja Mortensson und die georgische Musikstudentin Ninuca Kakhiani. Alle drei sind mit besonderen gutturalen Gesangstechniken vertraut und loten Brücken zwischen Konvention und Innovation aus. „Auf der Suche nach Identität wird die Klangreise zur Projektionsfläche für die Sehnsucht nach Heimat und dem Bedürfnis nach Austausch – ein Spannungsverhältnis, das im Zeitalter der Globalisierung so wichtig geworden ist“, so die Ankündigung.

Von Guntens und Hagmanns Dokumentation ist in der Schweiz dreimal in besonderem Kontext zu erleben: Am 28. September gastiert man im Verkehrshaus Filmtheater Luzern, flankiert von Konzerten von Meinrad Koch und Marja Mortenssons Trio, in dem auch ihr Ehemann, der Jazztubist Daniel Herskedal mitwirkt. In Rorschach (Industrie 36) wird am 29. September nach der Vorführung ebenso Mortenssons Trio spielen. Und am 30. September stellt sich in der Cinematte Bern nach dem Screening Mortensson den Fragen des Publikums. Hier findet die Veranstaltung im Rahmen des Festivals Arctic Voices statt, das in Bern den ganzen Oktober durch Facetten der indigenen Kultur des europäischen Nordens thematisiert.

