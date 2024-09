hr-Bigband: Konzerte im Oktober

Maria SchneiderDie Bigband des Hessischen Rundfunks wird am 10. und 11. Oktober mit der siebenfachen „Grammy“-Preisträgerin, Bigband-Leiterin, Komponistin und Arrangeurin Maria Schneider ein Konzert geben. Schneider ist seit 2019 „NEA Jazz Master“ und seit 2020 Mitglied der „Academy of Arts and Sciences“. Nachdem sie lange als Assistentin von Gil Evans gearbeitet hatte, gründete sie 1992 ihr eigenes Jazz Orchestra. „Data Lords“ gilt als ihr Hauptwerk. Das Doppelalbum entstand als Auftragsarbeit des amerikanischen Library Of Congress und wurde 2016 uraufgeführt. Die Studioaufnahmen entstanden Anfang 2020, das Album erschien im August desselben Jahres und wurde 2021 mit zwei „Grammys“ ausgezeichnet. Der erste Teil beschäftigt sich mit digitalen Prozessen und „Big Data“, im zweiten Teil mit dem Kontrast analoger Möglichkeiten.

Beim Deutschen Jazzfestival Frankfurt wird die hr-Bigband am 23. Oktober unter der Leitung von Hendrika Entzian den Liedzyklyus „Ever So Lightly“ des israelischen, in Frankfurt lebenden Jazzpianisten Omer Kleinaufführen, gesungen von der US-Jazzsängerin Becca Stevens. Dafür hat Klein Werke von englischen, irischen und US-amerikanischen Dichter/-innen vertont. Am 26. Oktober wird anlässlich der 125-Jahrfeier für Duke Ellington der Pianist Jason Moran die Rolle des Duke übernehmen und mit der hr-Bigband Originalarrangements des Ellington-Orchesters aufführen.

