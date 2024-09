Berlin: Art Week Soundfestival

Naama TsabarIn diesem Jahr findet im Rahmen der Berlin Art Week im Museum Hamburger Bahnhof ein Soundfestival mit Performances und Talks statt. In Kooperation mit Freunde guter Musik e.V. und kuratiert von Ingeborg Buschmann läuft noch bis zum 22. September die Ausstellung der in New York lebenden, israelischen Künstlerin Naama Tsabar. Die Musikerin und Bildhauerin entwickelt großformatige Werke aus Filz, die wie Instrumente spielbar sind. Für ihre Ausstellung „Estuaries“ („Flussmündungen“) hat sie ein gleichnamiges Werk komponiert, das von sich als Frau definierenden oder nicht genderkonformen Musiker/-innen aus Berlin und New York aufgeführt werden wird, um neue Räume feministischer und queerer Geschichte zu öffnen. Mit der Verwendung von Filz und Klang bezieht sich Tsabar auf Joseph Beuys, dessen Werke parallel in einer permanenten Sammlungspräsentation gezeigt werden.

Die beteiligten Künstler/-innen sind Julia Biłat, Gabriela Burdsall, Arone Dyer, Tatiana Heuman, Naïma Mazic, Rasha Nahas, Avishag Cohen Rodrigues, Sarah Strauss sowie Tsabar selbst. Am 14. September wird es um 19 Uhr, 20 Uhr und 21 Uhr jeweils drei halbstündige Performances geben. Außerdem wird eine Sound-Tour angeboten, basierend auf der Frage: Welche Verbindungen gibt es zwischen Kunst und Klang? Welche künstlerischen Interpretationen von Sound finden sich in der zeitgenössischen Kunst? Die Führung nimmt dabei die Werke Tsabars als Ausgangspunkt.

Weiterführende Links

Berlin Art Week Soundfestival