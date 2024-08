Darmstadt: Jazzherbst

Stephanie WagnerAm 26. September eröffnet der diesjährige Darmstädter Jazzherbst in Kooperation mit dem Jazzinstitut Darmstadt mit der Vereinsband des Darmstädter Fördervereins Jazz, Outline unter der Leitung der Querflötistin Stephanie Wagner. Insgesamt findet der Jazzherbst an drei Abenden statt, mit außergewöhnlichen Projekten und Besetzungen. So spielen am 27. September Los Padres de Emilio & The Dorf und am 28. September Marc Schmolling solo und Flight Mode feat. Steve Swell. Das Duo Los Padres de Emilio mit Laura Robles an Cajón und E-Bass sowie Johannes Lauer, Posaune und Klavier, spannt feine, spielerisch-virtuose und konzentriert verdichtete Improvisationen im Dialog von Rhythmen, Drones und tonalen Clustern. The Dorf ist ein 2006 gegründetes Orchester, das sich als soziale Skulptur versteht. Aus einem Pool von Musiker/-innen tritt The Dorf in unterschiedlicher Besetzung auf und spielt Musik zwischen Jazz, Improvisation, Neuer Musik und Punk.

Nach einem Solokonzert des Berliner Pianisten Marc Schmolling wird es einen Auftritt des Quartetts Flight Mode mit dem Posaunisten Steve Swell als Gast geben. Flight Mode sind Tony Buck am Schlagzeug, Teil des australischen Trios The Necks, der britische Bassist John Eddwards, die österreichische Pianistin und Klangkünstlerin Elisabeth Harnik, die unter anderem mit dem London Improvisers Orchestra arbeitet, und der finnische Sopransaxofonist Harri Sjöström, der lange mit Cecil Taylor spielte. Der US-amerikanische Posaunist Swell, der unter anderem mit Peter Brötzmann, Butch Morris oder John Zorn gespielt hat, erforscht die klanglichen Nuancierungen seines Instruments.

