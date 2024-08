Berlin II: Europe Blues Train

Conexão BerlinAm 23. und 24. August rollt das Europe Blues Train Festival wieder an und macht Halt in Berlin. Erste Station ist der Wichern-Saal der Stephanus-Kirche, wo das Reifegerste Trio um die Sängerin Simone Reifegerste, Saxofonist Joe Kučera nd Pianist Vladimír Strnad zur Eröffnung spielt und die Rockgeigerin HeleN Rock Housle als Gastmusikerin eingeladen hat. Am Haupttag, dem 24. August, wird ein Gartennachmittag mit Tanz und Barbecue im Centre Bagatelle in Berlin-Frohnau gefeiert. Dazu überwindet der Blues Genregrenzen und tut sich zusammen mit Soul-, Jazz- und Latin-Klängen. Auf der Bühne stehen Ladies First mit Kat Baloun an der Blues Harp und Hattie St. John sowie Rico Lee an den Gitarren, gefolgt vom schon eingeführten Reifegerste Trio. Das Finale gestalten die Berlin-Brasilianer der Quintett-Formation Conexão Berlin gestaltet.

