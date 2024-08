A-Trane: Sommerwochenkonzerte

Michael Wollny TrioAuch in diesem Jahr veranstaltet der Berliner Jazzclub A-Trane seine „Sommerwochenkonzerte“. Während der Sommermonate bekommen Musiker/-innen und Bands die Möglichkeit, ihre Projekte an mehreren Abenden hintereinander zu präsentieren. Darunter ist in diesem Jahr vom 13. bis 16. August auch der Pianist Michael Wollny mit seinem Trio mit Tim Lefebvre (Bass) und Eric Schaefer (Drums), ergänzt durch den DJ und Elektroniker Leafcutter John. Das Konzert steht unter dem Leitsatz des irischen Dichters und Schriftstellers Brendan Kenelly, „All the songs are living ghosts and long for a living voice“, wie schon Wollnys 2022 erschienenes Album „Ghosts“. „Als Improvisator spielt man oft nicht die Kompositionen, sondern vielmehr seine eigenen Erinnerungen an diese“, so Wollny. „Diese Erinnerungen kommen im Moment des Spielens wieder zu einem zurück und setzen so ihre Existenz im Hier und Jetzt fort.“

Wollnys „Geister“ sind Kompositionen, die ihn schon lange begleiten, wie etwa Franz Schuberts „Erlkönig“, Jazz-Standards, Filmmusiken oder Songs von Nick Cave oder der Band Timber Timbre. Diese interpretiert er in „Science And Fiction“ neu, mit elektronischen Samples des britischen Computermusikers und Turntable-Spielers John Burton aka Leafcutter John, der im Jazzkontext unter anderem mit Shabaka Hutchings auftrat und zum ersten Mal mit Wollny anlässlich der 100-Jahrfeier des Bauhaus 2019 spielte.

Weiterführende Links

A-Trane