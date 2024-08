Bremen: Musikfest

Avi AvitalAm 17. August startet in Bremen das Musikfest, das wie jedes Jahr neben den klassischen Schwerpunkten auch jazzige und weltmusikalische Programmpunkte bietet. Während der drei Festwochen sind unter anderem John Hodians armenisches Naghash Ensemble zu hören, das seine „Songs Of Exile“ zu Texten des Mönchs Mkrtich Naghash präsentiert. Die New Yorker Jazz-Kontrabassistin Endea Owens stellt sich in der Glocke vor, ebenso wird Soulstimme Sheléa mit der hr-Bigband unter Jörg Achim Keller dort das Programm „Diva“ auf die Bühne bringen.

Das Bremer Rathaus wird mit dem Trio Avi Avital, Ismail Lumanovski und Omer Klein mit „Mediterranen Klangzaubereien“ bespielt. Zur Bremer Musikreihe gehört auch ein Ausflug in die Hapag-Hallen Cuxhaven, wo sich China Moses mit ihrer Band einfindet. Zum Finale am 7. September gibt es auf dem Marktplatz ein Open-Air-Tribut an Stevie Wonder, dem das Metropol Orkest mit Cory Henry unter der Leitung von Jules Buckley huldigt.

