Frankreich II: Ibrahim Maalouf gegen Rechts

Ibrahim MaaloufNachdem sich das erwartete Ergebnis von Marine Le Pens rechtspopulistischer Partei Rassemblement National bei den vorgezogenen Parlamentswahlen in Frankreich bestätigt hatte, rufen neben Spielern der französischen Fußballnationalmannschaft wie Kilian Mbappé auch Künstler/-innen und Intellektuelle in Frankreich dazu auf, bei der zweiten Wahlrunde am kommenden Sonntag ein Zeichen gegen rechts zu setzen. Darunter ist auch der französische Jazztrompeter Ibrahim Maalouf.

Bereits vor der ersten Wahlrunde hatte Maalouf mit der Fernsehjournalistin Rebecca Fitoussi in deren Sendung „Un Monde, Un Regard“ auf „Public Senat“ des französischen Senats über zunehmende Fremdenfeindlichkeit gesprochen und den Hintergrund seiner Familie, die als vor dem Krieg Geflüchtete aus dem Libanon nach Frankreich kam. Als Künstler, der sich für den interkulturellen Dialog zwischen der arabischen und der westlichen Welt einsetzt, nahm Maalouf immer die Haltung eines kosmopolitischen Musikers ein. Seine von seinem Vater erfundene Trompete mit vier Ventilen ermöglicht es ihm, eine Reihe von arabischen, afrikanischen und lateinamerikanischen Tönen zu blasen.

Auf seiner Instagram-Seite schreibt Maalouf: „Franzose zu sein, bedeutet für den Sohn von Einwanderern und das Kriegskind, das ich bin, sowohl einem Land, das uns aufgenommen hat, als auch einer Kultur, mit der ich mich voll und ganz identifiziere, gerecht zu werden und gleichzeitig einen wichtigen und unverzichtbaren Teil meiner Geschichte, meiner Kultur und meiner Muttersprache einzubringen. Meines Vor- und Nachnamens, den ich mit Stolz trage, wie man eine Hautfarbe trägt. Geht wählen!“

