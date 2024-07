Frankreich I: Protest gegen RN

„No Pasarán“Nach dem ersten Wahlgang der französischen Parlamentswahlen am vergangenen Sonntag liegt der Rassemblement National (RN) mit 34 Prozent vorne. Vor den Stichwahlen am kommenden Sonntag haben sich zahlreiche Musikerinnen und Musiker gemeldet, die zur Blockade des RN aufrufen. 20 Rapper, zumeist Marseillaiser Herkunft, haben ihre Kräfte gebündelt, um in dem Song „No Pasarán“ gegen Marine Le Pen und den Kandidaten fürs Amt des Premier, Jordan Bardella, Front zu machen, unter ihnen Akhenaton, Fianso und Soso Maness.

Der Song thematisiert Polizeigewalt und die Einwanderungsproblematik und gibt eine eindeutige Wahlempfehlung für das Linksbündnis. Auch eine Anspielung an die Équipe Tricolore ist zu hören, die ja schließlich maßgeblich aus Einwanderern bestehe. Dem Protest angeschlossen hat sich auch R&B-Star Aya Nakamura, die demnächst wohl die Olympischen Spiele in Paris musikalisch eröffnen wird. Sie postete auf X: „ Am Sonntag werden wir alle zur Wahl gehen und gegen das Extrem stimmen, das es zu verurteilen gibt.“

