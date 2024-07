Bonn: Beethovenfest

Claire HuangciVom 5. September bis 3. Oktober findet in diesem Jahr das altehrwürdige Beethovenfest Bonn statt. Unter dem Motto „Miteinander“ will dieses renommierte klassische Musikfestival den 75. Jahrestag der Unterzeichnung des bundesdeutschen Grundgesetzes zum Anlass nehmen, um mit 95 Konzerten, Workshops und Panels ein Zeichen für Demokratie und Teilhabe zu setzen. „Bonn ist nicht nur die Geburtsstadt Ludwig van Beethovens, es ist auch der Ort, an dem vor 75 Jahren bundesdeutsche Geschichte geschrieben und das Grundgesetz unterzeichnet wurde“, heißt es in der Pressemitteilung zur Programmveröffentlichung. „Das Beethovenfest widmet sich 2024 den Themen Demokratie und Teilhabe mit besonderen, inklusiven Konzertformaten, Programmen und Spielorten. So erklingt das traditionelle Eröffnungskonzert am 6. September in diesem Jahr parallel in der Oper Bonn sowie auf dem Münsterplatz. Auf der Bühne stehen jeweils in umgekehrter Reihenfolge die Kammerakademie Potsdam unter Elim Chan mit Beethovens fünfter Sinfonie sowie die Techno-Marchingband MEUTE.“

Diese programmatische Vielfalt setzt sich im gesamten Beethovenfest-Programm fort. Vor 200 Jahren feierten die Beethoven-Werke „Missa Solemnis“ und die neunte Sinfonie „Ode an die Freude“ jeweils ihre Premiere. Beim Beethovenfest 2024 erklingen diese Schlüsselwerke Ludwig van Beethovens sowohl in klassischer als auch zeitgenössischer Interpretation. Während am 7. September das Bundesjugendorchester mit interessierten Menschen die „Ode an die Freude“ in Gebärdensprache einstudieren will, wird diese Sinfonie am Abend von diesem Orchester mit dem World Youth Choir unter der Leitung von Tan Dun ganz klassisch aufgeführt. Auch die „Missa Solemnis“ ist grundverschieden zu erleben: am 8. September in der Kreuzkirche als historisch informierten Fassung sowie am 22. September mit dem BIPoC-Vokalkollektiv A Song For You, dem Beethoven Orchester Bonn und Dirk Kaftan in einer modernen Version mit Neo-Soul- und HipHop-Elementen im Telekom Forum.

Bevor es am 3. Oktober zum vielstimmigen Finale des diesjährigen Beethovenfestes in Bonn kommen wird (unter anderem im Plenarsaal des einstigen Bundestages im ehemaligen Regierungsviertel), gibt es täglich Programm in der heutigen Bundesstadt Bonn – wie zum Beispiel mit den beiden Pianist/-innen Claire Huangci und Kit Armstrong am 10. September, mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen am 13. September, den King’s Singers am 18. September oder dem Chaos String Quartet am 29. September.

Zudem sind nicht wenige Konzerte als Schnittmenge zwischen Klassik, Jazz, Pop und Elektronik vorgesehen. Viele davon sind Teil eines Fellowship-Programms, in dem Stipendiat/-innen exklusive Projekte erarbeiten und einstudieren, die dann beim Beethovenfest Premiere haben – wie zum Beispiel der Klangkünstler Stimming, der eine immersive Klanginstallation zum Friedensgebet „Dona Nobis Pacem“ aus der „Missa Solemnis“ aufführen wird. Weitere Stipendiat/-innen sind die Schlagzeugerin Philo Tsoungui, der Pianist Giorgi Gigashvili, die Geigerin und Performancekünstlerin Diamanda La Berge Dramm sowie das Vokalkollektiv A Song For You. Das komplette Programm des diesjährigen Beethovenfests Bonn findet man auf der Festival-Website im Internet.

