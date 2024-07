Frankfurt I: hr-Bigband & Darcy James Argue

Darcy James ArgueKürzlich wurde nach 16 Jahren der US-amerikanische Pianist, Komponist und Bandleader Jim McNeely aus der Leitung der hr-Bigband verabschiedet. Gerade hat dieses Jazzorchester des Hessischen Rundfunks seinen neuen „Composer In Residence“ bekannt gegeben: der in New York lebende Kanadier Darcy James Argue. Der mehrfach ausgezeichnete Komponist, Arrangeur und Bandleader hat in den vergangenen Jahren eine neue und ganz eigene Vorstellung davon entwickelt, wie eine Bigband im 21. Jahrhundert zu klingen hat. „Ich liebe die hr-Bigband und die Menschen in ihr“, so Argue, „und ich freue mich sehr darauf, mich mit ihnen auf ein neues Abenteuer einzulassen“

Der 49-Jährige weiß auch schon, wen er als erstes zur Zusammenarbeit einladen will: den Vibrafonisten Warren Wolf und den Pianisten Aaron Diel. „Sie gehören zu den brillantesten Künstler/-innen, denen ich je begegnet bin“, ists der neue „Composer In Residence“ der hr-Bigband überzeugt, „beide verbinden eine erstaunliche Virtuosität mit einer Gefühlstiefe und einem großzügigen, offenherzigen Geist, der jede musikalische Situation aufwertet.“ Und der Manager der hr-Bigband, Olaf Stötzler, sagt: „Zum ersten Mal arbeiteten wir 2015 mit Darcy James Argue zusammen, sein außergewöhnliches Talent, sein Drang und seine faszinierende Musik blieben im Gedächtnis haften. Es ist aufregend, dass wir jetzt die Chance haben, mit ihm eine künstlerische Beziehung aufzubauen und Musik gemeinsam zu entwickeln.“

