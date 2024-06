Berlin I: Zwei Abende

Cassie KinoshiInternational Anthem aus Chicago ist zurzeit sicherlich eine der spannendsten und interessantesten Plattenfirmen für aktuelle Musik. Unter der Überschrift „Zwei Abende“ gibt es am 4. und 5. Juni im Berliner Kunstraum 90mil Konzerte mit Musiker/-innen aus dem Roster dieses Labels. Der erste Tag wird von M Takara & Carla Boregas eröffnet, bevor es mit Ibelisse Guardia Ferragutti & Frank Rosaly auf der Hauptbühne weitergeht. Den Schlusspunkt des ersten Tages setzt die in Berlin lebende Britin Bex Burch (Perkussion) mit ihrem Ensemble. Am 5. Juni spielen auf der Hauptbühne das Duo Ben LaMar Gay & Mariá Portugal, das Berlin Orchaostra unter der Leitung von Niko de Paula Lefort und ein Trio mit der Saxofonistin Cassie Kinoshi, dem Synthesizer-Spieler Jeremiah Chiu und dem Schlagzeuger Frank Rosaly.

Fast spannender sind vielleicht die Open-Air-Konzerte im Garten vom Kunstraum 90mil. Zwischen den Sets jeweils auf der Hauptbühne treten dort unter anderem de Paula Lefort im Duo mit dem ägyptischen Gitarristen Maurice Louca, die E-Bassistin Ruth Goller mit Kinoshi und ein Trio mit dem Tubisten Theon Cross, dem Kornettisten LaMar Gay und dem Schlagzeuger Makaya McCraven auf. Konzertbeginn ist jeweils 20 Uhr, Tagestickets für 20 Euro gibt es an der Abendkasse.

Weiterführende Links

International Anthem