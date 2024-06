Celia Cruz: Neues Album

Cecila Cruz „En Vivo – 100 Años De Azúcar“Kubas Salsa-Queen Celia Cruz starb 2003, doch ihr Vermächtnis wirkt bis heute fort. Am 21. Oktober 2025 kündigt sich ihr 100. Geburtstag an, und schon jetzt sind Aktivitäten im Rahmen dieser Feierlichkeiten im Gang. Zunächst verkündet ihre Plattenfirma das Erscheinen einer LP mit unveröffentlichten Aufnahmen. Diese Platte namens „En Vivo: 100 Años De Azúcar“ umfasst Songs, die Cruz 1986/87 bei einem Konzert im Casanova Club von Miami performte. Radiomoderator Albertico Rodriguez aus Florida schnitt sie damals mit, hat sie nun in seinem Archiv wiederentdeckt und gab sie zur Restaurierung an die Nachlassverwalter der Sängerin weiter. Umso bedeutender sind die Aufnahmen, da es von Cruz nur wenige Livemitschnitte gibt. Der Albumrelease steht am Anfang einer Reihe von Feierlichkeiten zu Ehren der Salsa-Gigantin, die von der „Celia Cruz Foundation“ aufgegleist werden und im Zeitraum von Oktober 2024 bis Ende 2025 andauern sollen.

