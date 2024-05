4: Come Closer Festival

Rainey Ehwald Schultze2021 brachten der Gitarrist Jordan White und der Saxofonist Peter Ehwald das erste Come Closer Festival in Weimar an den Start. „Von Anfang an wollten wir, dass die großartigen Musiker/-innen Thüringens öfter mit Kolleg/-innen aus Berlin, Köln, Nürnberg und Leipzig in Kontakt kommen“, erklärt Ehwald. „In den letzten Jahren ist uns das gelungen, sodass jetzt viele Bands aus anderen Städten zu uns kommen wollen, und viele neue Bands mit thüringischer Beteiligung gegründet wurden.“ Ende 2023 musste das bisherige Festival-Venue schließen. White und Ehwald nahmen das zum Anlass, nicht nur nach einem neuen Spielort für ihr Festival zu suchen, sondern zukünftig mit Come Closer auch ganz aufs Land zu ziehen und die vierte Ausgabe in der beschaulichen Ortschaft Kranichfeld südlich von Weimar stattfinden zu lassen.

„Unser Fokus liegt in diesem Jahr besonders auf dem Jazz aus den neuen Bundesländern“, so White. Am 1. und 2. Juni hat man in Kranichfeld das Ateliercafé als neuen Austragungsort für das Come Closer Festival gewinnen können. Mit der Sängerin Uschi Brüning kommt ein Star des DDR-Jazz mit den jungen Musiker/-innen der Weimarer True Note Big Band zusammen. Der Gitarrist Joe Sachse feiert beim Festival in Kranichfeld auf der Bühne seinen 75. Geburtstag. Die Auftritte der Rostocker Sängerin Jacqueline Boulanger und von Ehwald mit dem Pianisten Stefan Schultze und dem Schlagzeuger Tom Rainey stehen für den kreativen Output des Jazz der Wendegeneration. Dieses Konzert mit Rainey vermittelt mit dem der jungen Schweizer Pianistin Marie Krüttli und ihrem Trio dem Come Closer Festival dann auch noch eine internationale Note.

