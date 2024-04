USA: Doris Duke Artist Award

Miguel ZenónGerade hat die „Doris Duke Foundation“ die Gewinner/-innen des „Doris Duke Artist Award“ 2024 bekannt gegeben. Seit 2012 vergibt die US-amerikanische Stiftung diesem Preis, der mit insgesamt je 550.000 US-Dollar für jede Gewinnerin und jeden Gewinner dotiert ist. Auch in diesem Jahr sind wieder unter den ausgezeichneten Künstler/-innen zwei Jazzmusiker/-innen zu finden: die Bassistin, Sängerin und Komponistin esperanza spalding und der Saxofonist, Komponist und Bandleader Miguel Zenón.

Zenón, 1976 in Puerto Rico geboren, ist einer der einflussreichsten Jazzmusiker seiner Generation und hat als Komponist eine einzigartige Stimme entwickelt, mit der er sich darauf konzentriert, zeitgenössischen Jazz mit seiner eigenen, musikalischen Sozialisation zu verknüpfen. Unter anderem arbeitete er mit dem SFJAZZ Collective zusammen und schrieb Stücke für „Chamber Music America“ oder das Prism Quartet. 2011 startete der seit langem in New York lebende Zenón in seinem Heimatland die Initiative „Caravana Cultural“, um in ländlichen Gebieten Puerto Ricos kostenlose Jazzkonzerte zu veranstalten.

spalding, 1984 in Portland, Oregon, geboren, bekam ihren ersten „Grammy“ 2010 in der Kategorie „Best New Artist“, dem vier weitere folgen sollten. Sie hat acht Alben unter eigenem Namen veröffentlicht, ist Professorin für Musikpraxis an der Harvard University und Ehrendoktorin am Berklee College Of Music in Boston, wo sie auch studiert hat. Und sie ist bekannt für ihre deutlichen Worte: „Das künstlerische Streben, die Gemeinschaft, die es stiftet, die Erweiterung des Bewusstseins, die Herausforderung, Probleme schnell zu lösen und es in Kunst zu verwandeln – diese Erfahrungen bringen einen Musizierenden weiter. Aber das ist kein Geschäftsmodell.“

„Ich bin sehr dankbar, diese Auszeichnung zusammen mit einer so angesehenen Gruppe von Personen zu erhalten“, freut sich Zenón über den Gewinn dieses Preises: „Anerkennungen wie diese inspirieren uns alle, dass wir uns weiterhin als Künstler/-innen einbringen und vorankommen.“ Und der Geschäftsführer und Präsident der „Doris Duke Foundation“, Sam Gill, ist überzeugt: „Der ,Doris Duke Artist Award‘ ist mehr als nur eine Auszeichnung – er ist eine Plattform, um für die Zukunft aller darstellenden Künstler/-innen zu kämpfen. Diese sechs jetzt ausgezeichneten Künstler/-innen zeigen uns einmal mehr, warum dieser Kampf so wichtig und auch notwendig ist.“

