Düsseldorf: Jazz & Bubbles

Fola DadaSebastian Gahler ist nicht nur ein formidabler Jazzpianist, der 2009 mit seinem Trio und „Meditation“ (Double Moon/Bertus) in unserer „Jazz thing Next Generation“-Edition debütierte und seitdem sich als feste Größe auf dem Jazzcircuit etablierte. Vielmehr ist er auch ein Veranstalter, der mit spannenden und interessanten Konzerten stets das Kulturleben in seiner Heimatstadt Düsseldorf bereichert. Sein jüngster Streich ist die Konzertreihe „Jazz & Bubbles“ im Stateroom an der Ratinger Straße. „Mit dieser Reihe haben wir die Chance, Ihnen Musikerinnen und Musiker auf höchstem Niveau vorzustellen – und dabei eine lebendige Atmosphäre zu schaffen, wie man sie aus New Yorker Jazzclubs kennt“, so Gahler.

Den Anfang vom zweiten Quartal seiner Konzertreihe machte am 17. April die Stateroom-Houseband Indigo Jazzlounge mit Gahler am Flügel, der Sängerin Anikó Kanthak, dem Bassisten Nico Brandenburg und dem Schlagzeuger Niklas Schneider, die am 15. Mai erneut zu hören sein wird. Am 24. April folgt ein Konzert mit Fay Claassen, die sich mit einem Quartett unter der Leitung Gahlers einmal mehr als vielseitige Jazzsängerin zeigt. Am 22. Mai gibt es eine „Brazil Night“ mit der Sängerin Patricia Cruz und am 29. Mai steht der Stateroom ganz im Zeichen von Soul-Jazz à la Jeff Cascaro.

Am 5. Juni hat Gahler die Österreicherin Lilly Kornhuber nach Düsseldorf eingeladen, am 12. Juni kommt die Sängerin Fola Dada in den Stateroom und am 26. Juni stellt der Kölner Jazzsänger Alexander Gelhausen seine Sicht auf das „Great American Songbook“ vor. Und zwischendrin am 8. Mai spielt Gahler im Quartett mit dem Tenoristen Denis Gäbel „The Music Of John Coltrane“ und am 8. Juni ist sein Trio mit Matthias Bergmann (Trompete) Opener für die Jam-Session am Schlusstag vom ersten Lovebird Festival in Düsseldorf.

