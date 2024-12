New York Times: Jazz-TopTen 2024

Tarbaby „You Think This America“Als „intime musikalische Echtzeit-Gespräche“ bezeichnet Hank Shteamer in der New York Times die Gemeinsamkeit seiner Auswahl der TopTen der Jazzalben 2024. Auf Platz 1 steht bei ihm „You Think This America“ des Trios Tarbaby mit Pianist Orrin Evans, Bassist Eric Revis und Schlagzeuger Nasheet Waits. Das Trio sei in der Lage, „die unschuldigste Zärtlichkeit, das tiefste Blues-Gefühl und die hippste Art von Post-Bop-Lockerheit zu erreichen, bei einem erfrischend nicht-hierarchischen Ansatz“. Auf Platz 2 steht David Murrays „Francesca“, gefolgt von „The Susceptible Now“ vom Tyshawn Sorey Trio. Hier heißt es, die erweiterten und neuinterpretierten Coverversionen „ziehen einen mit einer Intensität wie ein Traktorstrahl in den Bann“ und zeigen Soreys Liebe zu Morton Feldmans radikaler Kargheit.

Weiterhin auf der Liste stehen unter anderem „Artform Revisited“ des mittlerweile 87-jährigen Schlagzeugers Louis Hayes, das US-Jazz-Punk-Trio The Messthetics mit James Brandon Lewis, die Saxofonistin Melissa Aldana mit „Echoes Of The Inner Prophet“ und das Septet der Vibrafonistin Patricia Brennan mit „Breaking Stretch“. Shteamer war lange Zeit Musikredakteur beim Rolling Stone und betreibt die Interviewreihe „Heavy Metal Bebop“, die sich den Schnittstellen von Jazz und Heavy Metal widmet.

Weiterführende Links

