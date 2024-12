Initiative Musik: Festivalstudie verlängert

Initiative MusikNoch bis zum 13. Dezember haben Musikfestivals in Deutschland die Möglichkeit, sich an der von der Initiative Musik gemeinsam mit der Bundesstiftung Livekultur und dem Deutschen Musikinformationszentrum durchgeführten Festivalstudie zu beteiligen – insbesondere Jazz- und Improv-Festivals. Das Jazzinstitut Darmstadt erinnert auf seinen Social-Media-Plattformen noch einmal daran, wie wichtig es ist, dass diese Festivals mit ihren Daten, Zahlen und Erfahrungen vorkommen. Gerade in Zeiten massiver Kürzungen im Kulturbereich ist es wichtig zu erfahren, weshalb Festivals eine zentrale Rolle für Regionen, Wirtschaft und Kultur einnehmen. Die vom Allensbach Institut durchgeführte und wissenschaftlich begleitete Studie hat das Ziel, eine detaillierte Bestandsaufnahme der Musikfestivals zu erstellen und die Herausforderungen und Bedürfnisse der Branche und Szene aufzuzeigen: zur ökonomischen, kulturellen, ökologischen und sozialen Bedeutung von Musikfestivals, und welche Maßnahmen zu deren Nachhaltigkeit, Diversität und Inklusion ergriffen werden müssen.

Weiterführende Links

Festivalumfrage