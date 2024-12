WDR Jazzpreis: Simon Oslender

Simon OslenderKürzlich hat der Westdeutsche Rundfunk (WDR) die Gewinner seines WDR Jazzpreises bekannt gegeben. Der vor gerade mal 26 Jahren in Aachen geborene und aufgewachsene, mittlerweile in Köln lebende Simon Oslender erhält den mit 10.000 Euro dotierten WDR Jazzpreis 2025. Der Pianist, Organist, Keyboarder und Komponist überzeugte die unter anderem mit der Bassistin und letztmaligen Gewinnerin Caris Hermes, dem WDR-Jazzredakteur Niklas Rudolph und Sebastian Schwenk vom Ebertbad Oberhausen besetzte Jury „mit seiner außergewöhnlichen künstlerischen Entwicklung, seiner internationalen Bühnenpräsenz und seiner Bedeutung für die Jazzszene in NRW.“ Oslender hat schon zum Beispiel mit Bill Evans und Wolfgang Haffner gespielt und mit der WDR Big Band zusammengearbeitet, sein aktuelles Album „All That Matters“ (Leopard/Broken Silence) hat er mit zwei US-Größen, Schlagzeuger Steve Gadd und E-Bassist Will Lee, aufgenommen.

Der nicht dotierte Nachwuchspreis des WDR Jazzpreises geht an die MKS Big Band der Musik- und Kunstschule Duisburg unter der Leitung von Rüdiger Testrut, die seit 25 Jahren wesentlicher Bestandteil der regionalen Kulturszene ist. Für sein Lebenswerk wird der Pianist, Sänger, Moderator und Musikwissenschaftler Götz Alsmann ausgezeichnet, der seit 40 Jahren die deutsche Musiklandschaft mit seiner ansteckenden Leidenschaft für den Jazz zu vereinnahmen versucht. „Der WDR Jazzpreis ist eine Bühne für die Vielfalt und Strahlkraft des Jazz in NRW“, meint WDR-3-Programmchef Matthias Kremin. „Mit Simon Oslender ehren wir ein junges Ausnahmetalent, mit der MKS Big Band eine beeindruckende Nachwuchsarbeit – und mit Götz Alsmann eine Ikone, die den Jazz in Deutschland über Generationen hinweg geprägt hat.“

Preisverleihung und Preisträgerkonzerte finden am 23. Mai im Ebertbad Oberhausen statt. Um diesen Termin herum gibt es noch zwei weitere Auftritte mit Oslender und der WDR Big Band: am 22. Mai im LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster und am 24. Mai im Heinz Nixdorf MuseumsForum in Paderborn.

Weiterführende Links

WDR Jazzpreis