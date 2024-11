Schweiz: unerhört!

unerhört!Vom 22. November bis zum 1. Dezember findet an verschiedenen Spielorten in Zürich und Winterthur an zehn Tagen das Jazzfestival unerhört! statt. Gegründet wurde das Festival 2001 von der in diesem Jahr verstorbenen Pianistin Irène Schweizer, gemeinsam mit Patrik Landolt, dem langjährigem Leiter des Labels Intakt, dem Saxofonisten Omri Ziegele, dem Schlagzeuger Dieter Ulrich und dem Grafiker Jonas Schröder. Heute wird das Festival mit Florian Keller von der nächsten Generation geleitet. Zu den Spielstätten gehören der Jazzclub Moods, die Rote Fabrik, verschiedene Theater und Museen sowie traditionell auch das Altenheim Bürgerasyl-Pfrundhaus.

Eröffnet wird das Festival im Theater Neumarkt mit einem Solokonzert des Gitarristen Manuel Troller, der unter anderem in Luzern bei Frank Möbus und Fred Frith studierte. Danach wird der Altsaxofonist Tim Berne, der am 16. Oktober seinen 70. Geburtstag feierte, im Trio mit der Klarinettistin, Akkordeonistin und Klangkünstlerin Aurora Nealand und dem Cellisten Hank Roberts auftreten. Am 24. November wird im Moods die Vibrafonistin Evi Filippou im Duo mit dem Bassisten Robert Lucaciu zu hören sein, gefolgt vom Quartett der in Brooklyn lebenden Saxofonistin Caroline Davis mit der diesjährigen SWR-Jazzpreisträgerin Cansu Tanrıkulu (Stimme und Electronics), dem Pianisten Elias Stemeseder und dem Schlagzeuger Jim Black.

Die in Reims geborenen und in Straßburg lebenden Pianistin Myslaure Liany Augustin wird am 27. November ein Solokonzert im Kulturhaus Helferei geben. Im letzten Jahr war sie beim unerhört! Festival im Duo mit dem Schlagzeuger Dejan Terzič aufgetreten. Vor wenigen Wochen war sie beim diesjährigen Berliner Jazzfest im Trio mit dem Schlagzeuger Devin Gray und ihrem Lehrer, dem Trompeter Ralph Alessi, zu hören. In der Reihe „Piano Solo“ wird am Tag darauf Ulrich Gumpert auftreten, am 28. November ebenfalls im Kulturhaus Helferei.

