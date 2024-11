Jazzpreis BW: Konzert mit Lukas DeRungs

Lukas DeRungs QuintetAm 16. November finden im Tollhaus Karlsruhe die Verleihung vom Jazzpreis Baden-Württemberg an Lukas DeRungs und das Preisträgerkonzert statt. „Jazzpianist par excellence, Komponist und Arrangeur für Chor und Instrumentalensemble, Bandleader, Dirigent, Texter, Organisationstalent, Beatbauer und Beatboxer mit Sinn für Humor – das alles ist Lukas DeRungs“, so Baden-Württembergs Kunststaatssekretär Arne Braun. „Er ist international aktiv, überschreitet musikalische Grenzen und bewegt sich mit spielender Leichtigkeit zwischen Jazz, HipHop, Pop und mehr. Daneben setzt er sich ehrenamtlich für die Belange von Jazzmusikerinnen und Jazzmusikern ein und spendet 50 Prozent der Erlöse seines letzten Albums für den Schutz des Regenwalds.“ Und der Trompeter Thomas Siffling begründet als Jury-Vorsitzender das Votum so: „Mit DeRungs zeichnet die Jury dieses Jahr einen der vielseitigsten und kreativsten Pianisten und Komponisten seiner Generation aus. Mit seinem hoch gelobten Debüt-Album ‚KOSMOS Suite‘ war er 2023 unter anderem für den Deutschen Jazzpreis nominiert und gastiert mit seinen Bands mittlerweile international.“

Das Preisträgerkonzert spielt DeRungs mit seinem aktuellen, international besetzten Quintett, mit dem er im Februar 2025 das Album „Wake“ (Berthold Records/Cargo) veröffentlichen wird. Darauf zu hören sind Songs, die Jazz als Jetzt-Musik feiern, mit Lyrics, die ganz auf die heutige Zeit zugeschnitten sind. Die Songs sind eine Ode an die Intuition der Menschen und zeigen sich als Reduktion auf das Wesentliche, sie feiern die fünf Musiker/-innen für deren aufmerksames Hin- und Zuhören, für ihr tiefgründiges Wahrnehmen und ihre reflektierte Kommunikation. „In dem Moment, in dem man Musik macht, ergibt alles Sinn“, ist DeRungs überzeugt: „Da sind keine Fragen – die gibt es nur davor und danach.“ Der Jazzpreis Baden-Württemberg ist mit 15.000 Euro dotiert, die Laudatio wird am Samstag von Siffling gehalten.

