Downbeat: Readers Poll 2024

Charles LloydNeben seinem jährlichen Jazzkritiker/-innen-Poll fragt das „Downbeat Magazine“ auch seine Leser/-innen nach deren beliebtesten Jazzmusiker/-innen des vorangegangenen Jahres. In der gerade erschienenen Dezember-Ausgabe hat die Redaktion dieses altehrwürdigen amerikanischen Jazzmagazins die Ergebnisse veröffentlicht. Großer Gewinner der 89. Ausgabe des „Downbeat Readers Poll“ ist Charles Lloyd. Der 86 Jahre alte Tenorsaxofonist ist nach Meinung der „Downbeat“-Leser/-innen „Artist Of The Year“ und seine aktuelle CD „The Sky Will Still Be There Tomorrow“ (Blue Note/Universal) ist auf Platz 1 von „Album Of The Year“, zudem führt er die Instrumental-Rubriken „Tenor Saxophone“ und „Flute“ an. In die „Hall Of Fame“ haben die „Downbeat“-Leser/-innen den Gitarristen John McLaughlin gewählt, als beste Gruppe des Jahres sehen sie das ausschließlich mit Musikerinnen besetzte Sextett Artemis und das Maria Schneider Orchestra ist „Best Large Ensemble“.

In den Instrumental-Kategorien hat man auf die ersten Plätze gewählt: Ambrose Akinmusire (Trompete), Steve Turre (Posaune) und Branford Marsalis (Sopransaxofon), Kenny Garrett (Altsaxofon), James Carter (Baritonsaxofon) und Anat Cohen (Klarinette), Kenny Barron (Piano), Herbie Hancock (Keyboards) und Larry Goldings (Orgel), Russell Malone (Gitarre), Christian McBride (Kontrabass) und Marcus Miller (E-Bass), Regina Carter (Geige), Brian Blade (Drums), Zakir Hussain (Percussion) und Warren Wolf (Vibrafon). Bei den Sängerinnen findet sich die 24-jährige Samara Joy auf Platz 1, bei den Sängern ist es Kurt Elling. „Composer Of The Year“ ist Maria Schneider, „Arranger Of The Year“ Carla Bley und „Record Label Of The Year“ das renommierte Blue Note Records.

