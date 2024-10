Spielstätten: APPLAUS 2024

Claudia Roth 2023Seit 2013 wird jährlich der APPLAUS als Spielstättenprogrammpreis des Bundes verliehen. In drei Kategorien plus drei Sonderpreisen für „Awareness“, „Inklusion“ und „Nachhaltigkeit“ sollen Musikclubs und Livemusikspielstätten ausgezeichnet werden, die mit ihren Pop-, Rock- und Jazzprogrammen Orte der Begegnung, der kulturellen Vielfalt und des gesellschaftlichen Diskurses in Deutschland sind. Durchgeführt wird der APPLAUS von der Initiative Musik in Kooperation mit der Bundeskonferenz Jazz und der LiveMusikKommission, 1,6 Millionen Euro hält in diesem Jahr die verantwortliche Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Claudia Roth, bereit. Seit 2013 wurden mehr als 800 Preise vergeben, wodurch Musikclubs, Spielstätten und Veranstaltungsreihen in Deutschland Preisgelder von mehr als 16 Millionen Euro bekommen haben.

„Der Titel verschaffte uns auch Zulauf neuer Gäste: sowohl Menschen, die uns seit Jahren auf dem Schirm hatten, aber sich nie getraut haben, als auch Menschen, die uns zuvor gar nicht kannten“, so die Macher/-innen von Franz Mehlhose in Erfurt. „Die mediale Aufmerksamkeit durchbricht die Blase, die ein Club manchmal für ein bestimmtes Klientel bildet und bringt neue interessierte Besucher/-innen mit sich. Nur zu oft müssen wir uns als Kleinstadt im Wettbewerb gegen Großstädte und große lokale Veranstaltungsunternehmen durchsetzen, die mit geringerem Risiko höhere Gagen zahlen können. Der Titel verspricht Kompetenz und schafft Vertrauen.“

Auch der Münchner Jazzclub Unterfahrt berichtet über die positive Wirkung: „Der APPLAUS ermöglichte es uns, im Jahr 2022 Konzerte durchzuführen, die ansonsten aufgrund der Besuchersituation nicht machbar gewesen wären. Um unser Publikum für Livekonzerte zurückzugewinnen und auszuweiten, haben wir in der zweiten Hälfte des Jahres die Preise für Studierenden-Tickets sehr deutlich gesenkt. Das hat mittlerweile zu einer erfreulichen und deutlichen Verjüngung unseres Live-Publikums geführt.“ Dieses Jahr wird der APPLAUS am 20. November im Volkstheater Rostock verliehen.

Weiterführende Links

APPLAUS