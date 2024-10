Norient: Neues Format & Album-Ankündigung

„Long Take“Norient, die Online-Plattform für globale Musik, geht neue Wege: Mit dem Format „Long Take – Life As An Artist“ beleuchtet Norient-Gründer Thomas Burkhalter in ausführlichen Podcasts das Leben von Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt mit einem Fokus auf Klangkunst. Im Mittelpunkt steht der persönliche Werdegang der Porträtierten, ihre Ambitionen, Herausforderungen, kreativen Prozesse und Perspektiven auf die Welt. Die erste fast einstündige Folge wurde soeben lanciert, sie dreht sich um Yakawrath, einen experimentellen Psytrance-Musiker von den Malediven. Die Podcast-Serie ist auf Norient, via Spotify und Youtube abrufbar.

Burkhalter hat ebenfalls angekündigt, dass das alljährliche Norient-Festival 2025 ausfallen wird. Er konzentriert sich stattdessen auf den Release des Albums „Joy Anger Doubt“, das er im Duo Melodies In My Head mit seinem künstlerischen Partner Dubokaj am 24. Januar veröffentlicht. Darauf werden Interviewpassagen in enger Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern aus dem Nahen Osten, Afrika, Asien und Europa verarbeitet – das Ergebnis von 20 Jahren journalistischer und musikethnologischer Recherche.

Weiterführende Links

Norient