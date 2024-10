USA II: Next Jazz Legacy

Terri Lyne CarringtonNoch bis zum 12. November können sich Musiker/-innen für den kommenden vierten Zyklus der „Next Jazz Legacy – For A More Inclusive Jazz Future “ zur Förderung von Geschlechtergerechtigkeit bewerben. „Jazz Next Legacy“ (NJL) ist ein dreijähriges USA-weites Programm, das von „New Music USA“ und dem von Terri Lyne Carrington gegründeten „Berklee Institute for Jazz and Gender Justice“ entwickelt wurde, um mit den Leitprinzipien der Gleichberechtigung und Nichtbenachteiligung die Chancen für Musiker/-innen zu erhöhen, die im Jazz unterrepräsentiert sind. Nachdem in der Studie „Equal at Last? Women in Jazz, By the Numbers“ 2021 festgestellt worden war, dass Frauen nur etwa 15 Prozent des Albumpersonals ausmachen würden und 67 Prozent aller Aufnahmen gar keine Kernmusikerinnen enthielten, wurde NJL ausgearbeitet und 2022 gestartet.

NJL wird geleitet von Carrington in Zusammenarbeit mit Vanessa Reed, Präsidentin und Geschäftsführerin von „New Music USA“, die bereits internationale Programme zur Geschlechterparität in Großbritannien und den USA entwickelt hat. Die ausgewählten Musiker/-innen werden in Zusammenarbeit mit Mentor/-innen wie Bobby McFerrin, Nicole Mitchell, Esperanza Spalding, Brandee Younger, Sheila E und anderen in den künstlerischen Austausch gehen sowie professionelle Unterstützung bei Bewerbungen erhalten. Durch Einzel-Mentoring-Sitzungen, Präsentationen, Podiumsdiskussionen und Partnerschaften mit Institutionen wie dem New Yorker Winter Jazzfest und dem Kennedy Center können die Preisträger/-innen ein Netzwerk aufbauen und ihre Projekte vorstellen. Jede/r erhält zudem einen nicht zweckgebundenen Zuschuss von 10.000 US-Dollar.

„Die meisten unterrepräsentierten Menschen in der Musikszene haben Situationen erlebt“, so die Schlagzeugerin Eliza Salem, eine der Stipendiat/-innen 2024, „in denen ihre Stimme zum Schweigen gebracht wurde, in denen sie ausgegrenzt wurden, in denen sie auf sich allein gestellt waren und in denen sie aus Selbsterhaltungstrieb stillschweigend leiden mussten. Indem ,Next Jazz Legacy‘ Künstlerinnen und Künstlern wie mir dabei hilft, unsere Fähigkeiten und unser Selbstvertrauen als Musiker/-innen zu entwickeln und Zugang zu den notwendigen Möglichkeiten zu erhalten, sorgt die Organisation für eine gerechtere Zukunft für die Gemeinschaft, wobei der Schwerpunkt auf Fürsprache, Verantwortlichkeit und Führung liegt.“ Unterstützt wird NJL mit 1,25 Millionen US-Dollar von der „Mellon Foundation“.

