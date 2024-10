Future Jazz Preis RLP: Erwin Ditzner

Erwin DitznerAm 27. Oktober findet zum zweiten Mal im Institut Français in Mainz der „Future Jazz Branchentreff RLP“ statt, den der Landesverband Jazz Rheinland-Pfalz (JAZZ RLP) organisiert. Im Rahmen dieses Treffens wird zum ersten Mal der „Future Jazz Preis RLP“ verliehen, der eine Art Ergänzung und Erweiterung zum SWR Jazzpreis und dem neuen „Newcomer Jazzpreis“ des Ministeriums für Familie, Frauen, Kultur und Integration in Rheinland-Pfalz ist. Mit diesem Preis werden Jazzmusiker/-innen ausgezeichnet, die einen engen Bezug zum Bundesland Rheinland-Pfalz haben, durch ihre künstlerische Arbeit im besonderen Maße in die Jazzszene hineinwirken und wichtige Impulse gesetzt haben.

Erster Gewinner dieses mit 3.000 Euro dotierten Jazzpreises ist der 1960 in Worms geborene Erwin Ditzner. Der Schlagzeuger trat bereits in zahlreichen Fernseh- und Rundfunkproduktionen auf und tourte durch Afrika, Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien. Ditzner ist bekannt dafür, auf einem reduziertem Set-Up zu spielen und aus seinem minimalistischen instrumentalen Rahmen den maximalen künstlerischen Output zu erzielen. Er ist Mitgründer der Mannheimer Mardi Gras.bb und hat bislang zum Beispiel mit dem Saxofonisten Lömsch Lehmann, dem Bassisten Matthias Debus, der Pianistin Aki Takase und der Saxofonistin Silke Eberhard gespielt. Mehr als 40 Albumveröffentlichungen dokumentieren das vielfältige künstlerische Schaffen des in Ludwigshafen lebenden Ditzner, der mit seiner kreativen Arbeit wichtige Impulse auch für die Jazzszene in Rheinland-Pfalz setzt.

