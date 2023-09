30: Jazz Circle Viersen

Emil Brandqvist TrioNach ersten Konzerten im Keller der Festhalle Viersen gründete der Bassist Ali Haurand (1943-2018) vor 30 Jahren mit Freund/-innen den Verein Jazz Circle Viersen. Die Stadt Viersen stellte kostenfrei den Saal im Weberhaus für die Jazz-Circle-Konzerte zur Verfügung und Dank seiner Popularität, seines großen Engagements, weltweiter Kontakte und geschicktem Verhandeln brachte Haurand, der 1987 auch das Internationale Jazzfestival in Viersen ins Leben gerufen hatte, viele Größen des Jazz in die Stadt am Niederrhein – wie zum Beispiel Jan Akkerman, Alan Skidmore, Gerd Dudek, David Friedman, Julia Hülsmann, Nicolas Simion, Lajos Dudas, Omer Klein und Christoph Spendel. Zudem initiierte Haurand auch Workshops für Jazz mit Kindern und über Schulkonzerte wollte der Verein wiederum frühzeitig Jugendlichen die Begegnung mit zeitgenössischem Jazz ermöglichen.

„Zeiten ändern sich, der Jazz ändert sich“, heißt es in der Pressemitteilung zum 30. Jubiläum des Jazz Circle Viersen. „Es ist geradezu das Wesen des Jazz, freigeistig zu sein, sich ständig neu zu erfinden, Grenzen zu sprengen. In diesem Sinne werden wir neben etablierten Jazzmusikern verstärkt ein Augenmerk auf die ,junge Garde des Jazz‘ legen, dies war auch immer Alis Anliegen.“ Den Anfang der Geburtstagsspielzeit macht am 27. Oktober das Trio des schwedischen Schlagzeugers Emil Brandqvist, dessen atmosphärische Kompositionen Sinn für schlichte Schönheit haben und der mit Tuomas Turunen am Piano und Max Thornberg am Bass für ein meditatives Klangerlebnis sorgt. Das eigentliche Jubiläumskonzert findet am 17. November statt: mit der Gewinnerband der „Jazz Challenge“ des Viersener Jazzfestivals 2022, ELSA, die vor einem Jahr schon mit ihrem Vocal-Jazz den Blick in neue Bedeutungsräume eröffnet hat. Letztes Konzert 2023 ist am 15. Dezember mit dem Jazzchor Mönchengladbach und dem Quintett Five In One.

