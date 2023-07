Düsseldorf: Jazz und Weltmusik

Matthew HalpinSeit 1978 gibt es in Düsseldorf die Open-Air-Konzertreihe „Jazz und Weltmusik im Hofgarten“. Jedes Jahr im Sommer wird der Musikpavillon in der Grünanlage zwischen Schauspielhaus und Schloss Jägerhof an vier Wochenenden zur Bühne für verschiedene Spielarten von Jazz und Weltmusik. Verantwortlich für das Programm zeichnen die Jazz-Schmiede und das Netzwerk Eine Welt Forum Düsseldorf. Längst ist diese traditionsreiche Open-Air-Konzertreihe auch außerhalb der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt bekannt, Besucher/-innen von überall reisen eigens wegen der Konzerte von „Jazz und Weltmusik im Hofgarten“ an.

Auch dieses Jahr hat man wieder vielversprechende Acts eingeladen. Den Anfang machen am 29. Juli das Transorient Orchestra aus dem Ruhrgebiet, das seinen 20. Geburtstag feiert, und das Kölner Quartett Federation Of Groove unter anderem mit dem Pianisten Martin Sasse und dem E-Bassisten Claus Fischer. Gleichfalls runden Geburtstag feiert das Frankfurt Jazz Trio, das der Drummer Thomas Cremer 1998 gründete, um dem altehrwürdigen „Great American Songbook“ einen zeitgemäßen Rahmen zu geben. Dieses Trio eröffnet am 5. August das Doppelkonzert, gefolgt vom Auftritt des Quintetts Radio Europa um den Geiger Joerg Widmoser.

Weiter geht es am 12. August mit dem Maja Minjoli / João Luís Quintet und einer zeitgenössischen Bearbeitung der legendären Platte „Os Afro Sambas“ von Baden Powell und Vinícius de Moraes 1966 sowie einem mitreißenden Latin-Jazz vom Daniel García Trio. Den Schlusspunkt in diesem Jahr setzen das Quartett Viaggo um den Akkordeonisten Arne Gloe und der Jazzpool NRW unter der Leitung von Wolfgang Schmidtke (Saxofon) und Peter Weiss (Drums). Für diesen Auftritt hat man sich auf Musik aus Irland fokussiert und für das Projekt „The Auld Triangle“ den gebürtigen Dubliner Saxofonisten Matthew Halpin geholt, der zwei seiner irischen Buddys mitbringen wird: Scott Coleman (Gitarre) und Conor Murray (Bass).

