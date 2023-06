Ruhrgebiet: Jazz beim Klavierfestival

Fred HerschBeim Klavierfestival Ruhr, eigentlich der Klassik vorbehalten, wird auch dem Jazz traditionell ein Platz freigehalten, das ist bei der diesjährigen Ausgabe nicht anders. Gleich sechs JazzLine-konzerte stehen auf dem Programm. Gerald Clayton war schon in Oberhausen zu Gast, sein Berliner Kollege Frank Chastenier reiste wiederum zur Zeche Zollverein nach Essen. Heute wird die Reihe fortgesetzt: Der kanadische Musiker Chilly Gonzales ist in der Duisburger Mercatorhalle zu Gast.

Noch drei weitere Jazzkonzerte mit fünf Pianisten stehen beim Klavierfestival Ruhr auf dem Programm: Götz Alsmann hat sich mit seiner Band am 22. Juni in der historischen Stadthalle in Wuppertal etwas Besonderes vorgenommen: Er präsentiert „The Beatles In Latin“. Im Ruhrfestspielhaus Recklinghausen gibt sich Till Brönner am 5. Juli ein Stelldichein mit den Pianisten Rainer Böhm und Yaron Herman. Und einen Tag später spielt US-Pianist Fred Hersch mit seinem Trio in der Zeche Zollverein in Essen.

