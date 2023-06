12: Münsterland Festival

Timo LassyZum zwölften Mal findet vom 6. Oktober bis 5. November das Münsterland Festival statt, Gastland in diesem Jahr ist Finnland. Los geht es am 6. Oktober an einem der wohl zentralsten Kulturorte der Region: dem LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster. Von da an touren die Künstlerinnen und Künstler aus Finnland durch die gesamte Region und laden die Besucher/-innen ein, ihre Musik und Kunst an besonderen Orten im Münsterland zu entdecken.

Zu Gast sind bekannte Namen ebenso wie spannende Nachwuchsmusiker/-innen. „Natürlich wird Iiro Rantala dabei sein, einer der bekanntesten Jazzpianisten Finnlands“, erläutert die künstlerische Leiterin Christine Sörries. „Mit seinem herausragenden Piano-Handwerk hat er die Münsterland-Festival-Fans bereits 2019 bei der Jubiläumsausgabe begeistert. In diesem Jahr wird er am 7. Oktober im Kulturgut Haus Nottbeck in Oelde und am 2. November in der Draiflessen Conference in Mettingen mit dem Sinfonierorchester Münster zu sehen sein. Aber auch jüngere Musikerinnen und Musiker wie Antti Paalanen am Akkordeon, Elia Lombardini mit seiner Violine oder der Jazzer Timo Lassy werden auftreten und ihre Instrumente auf spannende Weise interpretieren.“

Neben den musikalischen Höhepunkten sind viele weitere Formate geplant, die die Kultur und Lebensart Finnlands ins Zentrum rücken. „Erneut laden wir mit unserem Festival dazu ein, nicht nur das kulturelle Finnland zu erleben, sondern auch das Münsterland neu oder anders zu entdecken“, sagt Lars Krolik von Münsterland e.V. „Dabei arbeiten wir eng mit unserem Gastland zusammen und planen mehrere Kooperationen, unter anderem mit dem Finnland-Institut und der Institution Visit Finland.“

