Neues Konzept: Internationale Kulturbörse Freiburg

Internationale Kulturbörse Freiburg

Internationale Kulturbörse FreiburgDreieinhalb Jahrzehnte lang fand an drei Tagen im Januar die Internationale Kulturbörse Freiburg (IKF) statt. Im Laufe ihres Bestehens hat sich die IKF zur größten Fachmesse für Bühnenproduktionen, Musik und Events im deutschsprachigen Raum entwickelt. Zuletzt wurde die IKF vom 22. bis 25. Januar 2023 veranstaltet. Durch den Generationenwandel in der Kulturbranche und die damit einhergehenden Veränderungen des Marktes werden inhaltlich und technisch neue Anforderungen an diese Freiburger Fachmesse gestellt, zudem konnte die IKF in den letzten Jahren keine Kostendeckung verzeichnen. Um das Potential der Veranstaltung für eine Weiterentwicklung zu nutzen, soll die IKF in den kommenden anderthalb Jahren neu konzipiert werden, um dann vom 20. bis 22. Januar 2025 überarbeitet wieder an den Start zu gehen.

