WDR Big Band: Composers Fellowship

Vince MendozaSeit vier Jahrzehnten hat die WDR Big Band international einen herausragenden Ruf als Jazzorchester, zahlreiche Größen haben mit dieser Bigband des Westdeutschen Rundfunks schon zusammen gearbeitet – wie zum Beispiel Carmen McRae, Mel Lewis, Joachim Kühn, John Scofield, Joe Zawinul, Maceo Parker oder Götz Alsmann. Mehrfach wurden Alben dieser Bigband für einen „Grammy“ nominiert, zuletzt „Center Stage“ (Leopard/Broken Silence) mit dem Schlagzeuger Steve Gadd, zweimal konnte man diesen renommierten Musikpreis auch schon gewinnen. Seit 2016 ist der amerikanische Saxofonist Bob Mintzer Chefdirigent, sein Landsmann Vince Mendoza ist „Composer In Residence“. Neben der regulären künstlerischen Arbeit engagiert sich die WDR Big Band auch für den Nachwuchs – wie zum Beispiel mit ihrem „Composers Fellowship“ für junge Komponist/-innen unter Mendozas Aufsicht und mit dem Kölner Komponisten und Arrangeur Florian Ross als Dozenten.

Zwei Jahre lang gibt es Unterricht bei Ross, mit der WDR Big Band lernen die Teilnehmer/-innen Instrumentenkunde und Satztechniken, zudem werden Proben- und Konzertbesuche mit diesem Jazzorchester ebenso angeboten wie mit dem WDR Sinfonieorchester, dem Funkhausorchester und dem Rundfunkchor. Höhepunkte dieser zwei Jahren sind sicherlich das Arbeiten mit Mendoza und aktuellen Gastmusiker/-innen, so genannte „Reading Sessions“, in denen die Bigband die Stücke der jungen Komponist/-innen probt und spielt, und natürlich das Abschlusskonzert am Ende des „Composers Fellowship“. „Das zweijährige ,WDR Big Band Composers Fellowship‘-Projekt hat mich, was Jazz-Komposition angeht, vermutlich mehr geprägt als alles zuvor“, ist der junge Trompeter Jakob Bänsch überzeugt. „Florian Ross ist ein äußerst erfahrener Lehrer, der die Fähigkeit besitzt, in den wöchentlichen Stunden alles herauszuholen, was kompositorisch in einem steckt.“ Bis zum 15. Mai können sich Nachwuchskomponist/-innen nun für das nächste „Composers Fellowship“-Programm vom September 2023 bis Juli 2025 bewerben.

