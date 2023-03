RIP: Wayne Shorter

Wayne ShorterEr war eine der großen Stilikonen des Jazz und hat unsterbliche Stücke wie „Infant Eyes“, „Nefertiti“ und „Footprints“ komponiert. Der Saxofonist Wayne Shorter hat in der Band von Miles Davis, mit Weather Report und mit Dutzenden von eigenen Platten Jazzgeschichte geschrieben. Shorter wurde 1933 in New Jersey geboren und Ende der 1950er-Jahre als Mitglied von Art Blakey’s Jazz Messengers bekannt. In den 1960ern schloss er sich dem Quintett von Miles Davis an, nahm für Blue Note eigene Platten auf und gründete schließlich dann zusammen mit dem Keyboarder Joe Zawinul die Jazz-Rock-Gruppe Weather Report, die in den 1970er-Jahren phänomenale Erfolge feierte. 1975 wurde zum Beispiel „Tale Spinnin‘“ von „Downbeat“ zum besten Album des Jahres gewählt, direkt dahinter landete Wayne Shorters Solo-Album „Native Dancer“.

Vornehmlich auf dem Sopran-, aber auch auf dem Tenorsaxofon wurde er zu einer der wichtigsten Stimmen auf diesen Instrumenten und nahm auch im hohen Alter immer wieder wichtige und wegweisende Alben auf. Seine bedeutendste künstlerische Ausdrucksform in den letzten zwei Jahrzehnten war das Quartett, das er im Jahr 2000 zusammen mit dem Pianisten Danilo Perez, dem Bassisten John Patitucci und dem Schlagzeuger Brian Blade ins Leben rief. Die Gruppe war bekannt dafür, dass sie nicht probte und auf der Bühne frei improvisierte, wobei oftmals alte Stücke von Shorter als Grundlage dienten.

Shorter hat in seiner langen Karriere zwölf „Grammys“ gewonnen – darunter den „Lifetime Achievement Award“ –, bekam die Ehrendoktorwürde des Berklee College Of Music und wurde 2017 mit dem „Polar Music Prize“ geehrt. Privat musste der Musiker mit schweren Schicksalsschlägen fertig werden. Seine Tochter Iska starb im Alter von 14 Jahren, seine Frau Ana Maria kam 1996 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Wayne Shorter ist am 2. März in einem Krankenhaus in Los Angeles gestorben, er wurde 89 Jahre alt.

Text Rolf Thomas



Anlässlich der Nachricht vom Tod Wayne Shorters veröffentlichen wir hier noch einmal Wolf Kampmanns komplettes Feature „Wayne Shorter – Kein Bandleader mehr“ aus Ausgabe 145 von September/Oktober 2022.