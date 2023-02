Halle: Women In Jazz

Anne PaceoZum 18. Mal betrachtet das Festival Women In Jazz in Halle an der Saale den Jazz aus weiblicher Perspektive. Das Festival, das vom 3. bis zum 18. Mai seine Pforten öffnet, steht in diesem Jahr unter dem Motto „African Soul“. Viele der Künstlerinnen sind Nachfahren von nach Europa eingewanderten Afrikanerinnen und werden als Teil der Musikszene ihrer neuen Heimat verstanden. Aus Frankreich kommt zum Beispiel die in Angola geborene Schlagzeugerin und Sängerin Lucia de Cavalho und die an der Elfenbeinküste geborene Schlagzeugerin Anne Paceo.

Aus Deutschland kommen die Sängerinnen Fola Dada und Thabilé, Sängerin Amira Kheir lebt in London. Darüber hinaus stehen Konzerte mit US-Sängerin Dana Masters und ihrem Trio, der norwegischen Sängerin Rebekka Bakken und der britischen Sängerin Zara McFarlane, die mit dem italienischen Gitarristen Nicola Conte und seiner Band auftreten wird, auf dem Programm. Außerdem haben sich die israelische Sängerin Noa und die legendäre Afro-Rock-Band Osibisa angekündigt.

Weiterführende Links

Women In Jazz