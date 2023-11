Saalfelden: 3 Tage Jazz

Maria FaustVom 26. bis 28. Januar findet zum siebten Mal der Winterableger des Jazzfestivals im österreichischen Saalfelden, 3 Tage Jazz, statt. Zu hören gibt es auch diesmal wieder fünf Konzerte im Kunsthaus Nexus, zwei Konzerte im Bergbau- und Gotikmuseum Leogang, eines auf der Stöcklalm am Asitz und erstmals auch eines in der Stadtpfarrkirche Saalfelden. Bereits am 25. Januar zeigt das Kunsthaus Nexus zur Einstimmung auf das Festivalwochenende den Dokumentarfilm „Jazz Saalfelden 2023 – Vor und hinter den Bühnen“. Dieser Film dokumentiert das Jazzfestival Saalfelden im vergangenen August. Dabei stehen nicht nur die Konzertvielfalt und besondere Veranstaltungsorte im Fokus, sondern es wird auch ein Blick hinter die Kulissen des Festivals gewährt, in dem Festival-Mitarbeiter/-innen spannende und interessante Geschichten auch aus der Festival-Historie erzählen.

Das Eröffnungskonzert von 3 Tage Jazz findet in der Stadtpfarrkirche Saalfelden statt. Die Saxofonistin Maria Faust aus Estland wird dort ein ausdrucksvolles, melancholisches und zugleich zeitgenössisches, unbegleitetes Solokonzert, „MOnuMENT“, aufführen. Danach tritt das Janick Martin Trio aus Frankreich mit seinem Programm „Sông Song” im Nexus auf, gefolgt von der Bigband der Münchner Gitarristin und Komponistin Monika Roscher mit einem Mix aus Math-Jazz, Avant-Pop und Electronica. Der österreichische Pianist Simon Raab spielt am Festival-Samstag sein Soloprogramm „those things falling“, danach tritt das Amaryllis Sextet der amerikanischen Gitarristin Mary Halvorson auf. Weitere Bands bei 3 Tage Jazz sind das Trio Jokers mit Vincent Peirani, Federico Casagrande und Ziv Ravitz, das Duo Flora Geißelbrecht & Paul Schuberth, das Trio Vedovelli/Flagar/Eberle und Acöustic Frönt.

