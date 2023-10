Ontour: Wolfgang Muthspiel Trio

Wolfgang MuthspielEnde September ist das neue Album vom Wolfgang Muthspiel Trio, „Dance Of The Elders“ (ECM/Universal), erschienen. Dafür hatte sich der österreichische Gitarrist mit den beiden Amerikanern Scott Colley (Bass) und Brian Blade (Drums) im Anschluss an eine US-Tournee zwei Tage lang in ein Studio in Oakland zurückgezogen, wo sie fünf Originalkompositionen und je ein Stück von Kurt Weill, „Liebeslied“, und Joni Mitchell, „Amelia“, aufgenommen haben. Gleichgültig, ob Fremd- oder Eigenkomposition, das Album besticht durch ein dichtes und engmaschiges Interplay der drei Akteure ebenso wie durch eine gleichermaßen lyrisch-leise wie eloquente Phrasierungskunst.

„Ich lerne fortwährend von Brian und Scott“, freut sich Muthspiel über sein Trio mit den beiden Amerikanern. „Es ist immer aufregend, ihnen neue Musik zu präsentieren und zu sehen, wie sie an diese herangehen. Denn sie tun es nie so, wie ich es erwartet hätte. Wenn ich etwas komponiere, ist die Erinnerung an ihren Sound eine Inspiration für die Musik, die am Ende herauskommt.“ Ab heute ist Muthspiel mit seinem Trio auf Tournee durch Europa. Das besondere ist, dass in der ersten Woche Jorge Rossy auf dem Schlagzeugschemel Platz nimmt, bevor ihn in der zweiten Woche Blade ablösen wird. In Deutschland wird das Trio nach zwei Terminen im Berliner A-Trane am 10. und 11. Oktober auch noch in Mannheim im Ella & Louis (12. Oktober), in Köln im Stadtgarten (19. Oktober) und in Hamburg in der Elbphilharmonie (21. Oktober) zu hören sein.

