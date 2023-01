Trentino: Dolomiti Ski Jazz

Bobby WatsonSein 25-jähriges Jubiläum feiert in diesem Jahr das Dolomiti Ski Jazz Festival im norditalienischen Trentino. Aus diesem Anlass finden in diesem Jahr vom 3. bis zum 13. März genau 25 Konzerte statt – und zwar auf Skipisten, in Kneipen, im Theater und auf Dorfstraßen. Zu den Stars des Festivals gehört der amerikanische Saxofonist Bobby Watson, der mit seinem Quartett spielen wird, der italienische Trompeter Fabrizio Bosso, der mit seinem Quartett eine Hommage an Stevie Wonder geplant hat, und der amerikanische Saxofonist Joel Frahm, der zusammen mit dem Trio des Sängers und Pianisten Champion Fulton zu erleben sein wird.

Begleitet werden die Konzerte von spektakulären Paraden und Sessions: Die Straßenparade der Bandastorta Special Edition wird durch Cavalese ziehen, die Marching Band Revensch wird in Moena und Tesero die Straßen des Zentrums beleben. Darüber hinaus wird es Jam-Sessions im Club La Grenz in Moena geben und Après-Ski-Konzerte in diversen Bars. Zu den stimmungsvollsten Events gehören auch die Tageskonzerte auf den Skipisten.

Weiterführende Links

Dolomiti Ski Jazz Festival