DJU: Jazz Now! 2022

Jazz Now!Die biennale Jazzkonferenz Jazz Now! 2022 findet am 3. und 4. November im Sudetendeutschen Haus in München im Rahmen des Jazzfests München statt. Jazz Now! 2022 ist die 26. Ausgabe des traditionsreichen Jazzforums der Deutschen Jazzunion. Zahlreiche Workshops, internationale Gespräche und Veranstaltung für Profis, Studierende und Jazzliebhaber/-innen gehören zum Programm der Konferenz. Bei der Eröffnungsveranstaltung diskutieren Protagonist/-innen aus der Jazzszene und Politik über Verbesserungen bei der Vergütung und sozialer Absicherung von freiberuflichen Kulturschaffenden.

Zum Abschluss der Konferenz will die Deutsche Jazz nion mit ihren Kooperationspartnern die Ergebnisse ihrer groß angelegten Jazzstudie 2022 vorstellen, bei der auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Lebens- und Arbeitssituation von Jazzmusiker/-innen in Deutschland untersucht wurden. Das detaillierte Programm von Jazz Now! 2022 wird demnächst bekanntgegeben, die Konferenz findet alle zwei Jahre in einem anderen Bundesland statt.

