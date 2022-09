News: NDR Bigband

Nikki IlesSeit nahezu vier Jahrzehnten ist die NDR Bigband ein Rundfunk-Jazzorchester von internationalem Ruf und ihre Mitglieder sind weltweit anerkannte Jazzsolist/-innen. Aktuell in der Bigband sitzen unter anderem der Saxofonist Frank Delle, der Trompeter Ingolf Burkhardt, der Posaunist Klaus Heidenreich, der Pianist Florian Weber und, als einzige Frau, die Gitarristin Sandra Hempel. Ab der Spielzeit 2022/23 gibt es einige Neuerungen. Die Abo-Konzertreihe der NDR Bigband, die bisher ausschließlich in Hamburg ausgetragen wurde, wird fortan auch in Hannover zu erleben sein. Und Michael Dreyer gestaltet ab sofort als neuer Manager zusammen mit dem langjährigen Chefdirigenten des Orchesters, dem Norweger Geir Lysne, die Programme der Bigband.

Zudem sind die Orchester-Musiker/-innen über eine Ausschreibung, mit der neue und unverbrauchte Werke von Komponist/-innen gesucht worden sind, auf die englische Pianistin, Komponistin und Arrangeurin Nikki Iles aufmerksam geworden und haben sie für das Kalenderjahr 2023 als „Composer In Residence“ zur NDR Bigband geholt. „Ich liebe die NDR Bigband“, freut sich Iles auf ihre Zeit in Hamburg, „es ist eine Ehre, mit ihr zu arbeiten.“ Und Dreyer ist von der Engländerin begeistert: „Wir freuen uns riesig, regelmäßig mit dieser fantastischen Arrangeurin und Bandleaderin arbeiten zu können.“ Geplant sind Auftragswerke, Produktionen sowie Konzerte im Sendegebiet der NDR Bigband.

