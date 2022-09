Ella & Louis: November-Programm

Emil Brandqvist TrioZwei besondere Konzerte gehören zu den Highlights im November-Programm des Jazzclubs Ella & Louis in Mannheim. Am 3. November ist das Trio des schwedischen Schlagzeugers Emil Brandqvist zu Gast, zu dessen Mitgliedern der finnische Pianist Tuomas Turunen zählt, der auch schon mit Solo-Aufnahmen auf sich aufmerksam machte. Das Trio gilt als herausragender Vertreter des poetischen nordischen Jazz. Mit dem Trio des belgischen Gitarristen Philip Catherine ist am 11. November eine echte europäische Jazz-Legende zu erleben.

Catherine, der am 27. Oktober seinen 80. Geburtstag feiert, hat im Lauf seiner langen Karriere mit Musikern wie Larry Coryell, Chet Baker, Charlie Mariano, Joachim Kühn, Miroslav Vitous, Tom Harrell und Palle Mikkelborg gespielt. In Mannheim wird er im Trio mit dem Gitarristen Paulo Morello und dem Bassisten Sven Faller spielen. Außerdem sind im November unter anderem die Soul-Jazz-Sängerin Malia, das Quartett von Harry Allen und Martin Sasse mit einem „Tribute To Stan Getz“ und das Jakob Manz Project zu sehen.

