EJN Award: Le Guess Who?

Le Guess Who?Das „Europe Jazz Network“ (EJN) verleiht seinen „EJN Award for Adventurous Programming“ an das Festival Le Guess Who? im niederländischen Utrecht. Damit soll ein Festival geehrt werden, das erfolgreich ein visionäres und faszinierendes musikalisches Programm für sein Publikum kreiert. „Le Guess Who? ist ein inspirierendes und couragiertes Festival mit breiten Horizonten“, heißt es in der Begründung der Jury. Die Tatsache, dass das Festival nicht eine spezifische Jazz-Ästhetik für sich reklamiert – es präsentiert sich selbst unter dem Namen „A Celebration of Sound“-, sondern ein sehr offenes Programm zelebriert, war ein entscheidender Faktor für die Jury.

Das sehr eklektische Festival ist ein echter Spielplatz für die Erforscher/-innen neuer Musik. In diesem Jahr feiert das Festival seine 15. Ausgabe und es ist ihm gelungen, auch in herausfordernden Zeiten ein starkes musikalisches Konzept zu etablieren.“ Der Jury gehörten unter anderem die slowenische Künstlerin Kaja Draksler und Nadin Deventer, die künstlerische Leiterin des Jazzfests Berlin, das den Preis im vergangenen Jahr gewonnen hat, an. Mit über 150 Künstlern findet Le Guess Who? in diesem Jahr vom 10. bis zum 13. November in Utrecht statt.

Weiterführende Links

„Europe Jazz Network“