29: Jazztage Dortmund

Delvon Lamarr Organ TrioSeit 1969 gibt es das Domicil in Dortmund. Bis 2005 fanden die Konzerte in einem Kellerclub in der Leopoldstraße im Dortmunder Norden statt. Vor 17 Jahren zog man dann um in ein ehemaliges Kino direkt im Zentrum dieser Großstadt im Ruhrgebiet. Der 20. Geburtstag 1989 war der Anlass, ein internationales Jazzfestival für Dortmund zu starten. Anfangs noch unter dem Namen Jazzfrühling begonnen, findet dieses Festival seit geraumer Zeit als Jazztage Dortmund jedes Jahr im Herbst statt. Geblieben ist der Anspruch, internationalen Größen des Jazz im Domicil eine adäquate Festival-Bühne zu geben.

Aber auch die Jazztage Dortmund mussten wegen der Corona-Pandemie zwangspausieren. Doch für diesen Herbst ist man wieder guter Dinge, mit dem Festival erneut an den Start gehen zu können. Das Programm steht jedenfalls in weiten Teilen fest. Den Anfang am 21. Oktober macht der afroamerikanische Hammond-Organist Delvon Lamarr mit seinem Trio, gefolgt vom Quartett seines Landsmanns und Altsaxofonisten Immanuel Wilkins am 26. und einem Auftritt des norwegischen Gitarristen Eivind Aarset am 30. Oktober. Weiter Highlights sind unter anderem Konzerte mit dem Chicagoer Schlagzeuger Makaya McCraven am 8., dem Gitarristen Jeff Parker am 9. und dem Quartett The Chosen Few des gleichfalls aus Chicago kommenden Saxofonisten Isaiah Collier am 11. November.

