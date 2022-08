Ab Montag am Kiosk: Jazz thing 145

Jazz thing 145Mit Steve Gadd ziert einer der wohl legendärsten Schlagzeuger aller Zeiten das Titelbild, der schon für Simon & Garfunkel, Chick Corea und Eric Clapton getrommelt hat. Karsten Mützelfeldt hat sich vor allem über die Wiedervereinigung mit seiner Gadd Gang und sein neues Album „Center Stage“ zusammen mit der WDR Big Band mit ihm unterhalten. Ebenfalls einer Schlagzeugerin, nämlich der amerikanischen Dänin Marilyn Mazur, begegnet unser Interview-Experte Pablo Held. Wolf Kampmann hat mit dem amerikanischen Saxofonisten Wayne Shorter gesprochen, den er völlig zu Recht als eine „lebende Legende“ bezeichnet – Anlass ist ein neues Album des 88-jährigen, das ihn an der Seite von Terri Lyne Carrington, Leo Genovese und Esperanza Spalding zeigt.

Gleich vier Alben auf einen Schlag – oder vielmehr knapp hintereinander – hat die Tedeschi Trucks Band auf den Markt gebracht, Wolf Kampmann hat mit Derek Trucks über die Beweggründe gesprochen. Aber auch in der deutschen Szene tut sich einiges: Im Kölner Stadtgarten hat die Künstlerische Leiterin Kornelia Vossebein als Nachfolgerin von Reiner Michalke ein großes Erbe angetreten. Ralf Dombrowski hat mit ihr über ihre Pläne gesprochen. Ein Schlaglicht auf die Situation in der Ukraine wirft Martin Laurentius, indem er Sängerinnen aus dem gepeinigten Land zu Wort kommen lässt. Außerdem im aktuellen Heft: Michael Wollny, Snarky Puppy, Julia Hülsmann, Antonio Sanchez, De-Phazz, Nduduzo Makhathini und vieles mehr. Jazz thing Nr. 145 ist ab dem 29. August am Kiosk und zuvor schon bei den Abonnent/-innen.

