Mallorca: Fira B!

Marco Mezquida„Fira B!“, das alljährliche Showcase-Festival von Palma de Mallorca, findet in seiner siebten Ausgabe vom 27. bis 29. September statt. Unter den 48 Showcase-Künstler/-innen stehen zahlreiche Entdeckungen von den Balearen im Zentrum, etwa der menorquinische Pianist Marco Mezquida mit seinem Trio oder die Newcomer-Sängerinnen Paula Grande und Júlia Colom. Das traditionsreiche Festival „Cançons de la Mediterrània“ hat eine Residenz innerhalb der „Fira B!“. Darüber hinaus sind Gäste vom spanischen Festland und aus dem Ausland eingeladen.

In der begleitenden Konferenz steht das Thema Nachhaltigkeit in ökologischem wie wirtschaftlichem Sinne in den Fokus. Die Musikindustrie als ressourcenintensive Branche sucht angesichts des Klimakollaps, der mit Dürren, Waldbränden und Sturzfluten in vielen Teilen Europas in vollem Gange ist, nach neuen Wegen, etwa durch ein „Green Touring“. Dabei orientiert man sich an den „Sustainable Development Goals“ der UN. Teil der Konferenz ist auch die Präsenz der „Plataforma Jazz España“, eine Vereinigung der Jazzfestivals Spaniens. Große Teile der Fira B! lassen sich auch im Streaming mitverfolgen.

