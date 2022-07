Ludwigshafen: Jazz am Rhein

Richie BeirachDas internationale Jazzfestival der Stadt Ludwigshafen, das heute beginnt, heißt zwar „Jazz am Rhein“, findet in diesem Jahr aber gar nicht am Rhein statt. Stattdessen präsentiert sich das Festival auf dem Vorplatz des Kulturzentrums dasHaus. Von einem imposanten Bühnen-Truck spielen die Bands bei freiem Eintritt für das Publikum. Eröffnet wird das Festival vom deutschen Quintett Brainsail, bei dem die türkisch-deutsche Sängerin Seyda Sibel und der kolumbianische Sänger Antonio Garcia im Mittelpunkt stehen.

Danach spielt der französische Mundharmonika-Virtuose Olivier Ker Ourio zusammen mit seinem Landsmann, dem Pianisten Manuel Rocheman. Der Samstag wird von dem jungen Mannheimer Quintett Bilderband um Saxofonist Daniel Buch und Gitarrist Bjarne Sitzmann eröffnet. Danach spielt der amerikanische Richie Beirach ein Duo-Konzert mit seiner russischen Kollegin Regina Litvinova. Am Sonntag gibt es dann noch ein Matinee-Konzert mit der Schweizer Band Devi’s Word Of Sound.

Weiterführende Links

„Jazz am Rhein“