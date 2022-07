Esbjörn Svensson: Solo-Album entdeckt

Esbjörn SvenssonVom verstorbenen, schwedischen Jazzpianisten Esbjörn Svensson ist eine bislang völlig unbekannte Solo-Aufnahme entdeckt worden. Unter dem Namen „HOME.S.“ wird die Musik am 18. November als Solo-Album bei der Plattenfirma ACT veröffentlicht. Die Musik von „HOME.S.“ entstand nur wenige Wochen vor Svenssons plötzlichem Tod am 14. Juni 2008. Der Pianist nahm sie im Studio seines Hauses in Schweden auf. Mehr als zehn Jahre später entdeckte seine Frau Eva Svensson das Album in ihrem persönlichen Archiv.

„Als die Solo-Klavieraufnahmen aus unserem gemeinsamen Zuhause entdeckt wurden, fühlte es sich an wie eine über die Grenze geschmuggelte Botschaft, getragen von Liebe, Raum, Zeit und nie endender Schöpfungskraft“, sagt Eva Svensson. „Und ich fühlte mich ermutigt, diese Botschaft weiter zu tragen und Wege zu finden, auf denen diese Musik ihre Hörer und Hörerinnen erreichen kann.“ Der Fund ist auch deshalb eine Sensation, weil Svensson nur selten außerhalb seines Trios zu hören war. Die Solo-Aufnahmen zeigen ihn intim, konzentriert und ganz bei sich.

Zum ersten Mal weltweit wird die Musik Mitte September in einer Reihe von audio-visuellen Konzerten in einem Stockholmer Museum zu hören sein. Veranstaltungen in Deutschland und Frankreich sind in Planung. Zur gleichen Zeit wird es auch eine Filmfassung von „HOME.S.“ geben. Im kommenden Jahr soll außerdem ein Buch mit Fotos, Skizzen und Notizen von Svensson erscheinen.

