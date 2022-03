Stans: Musiktage

Bill Frisell TrioEine kleine Kantonshauptstadt als fünftägiger Nabel der musikalischen Welt: Auch in diesem Jahr warten die Musiktage im schweizerischen Stans mit einem Programm auf, das Schweizer und andere Volkstraditionen mit Jazz, Pop und Experimentellem in spannenden Konzertabenden verknüpft. Stargast dürfte der Gitarrist Bill Frisell sein, der im Trio mit Tony Scherr und Kenny Wollesen spielen wird. Aus der World-Fraktion sind die Brasilianerin Céu, die Marokkanerin Oum mit einem neuen, elektronisch angehauchten Programm und das Dancefloor-Duo TootArd von den Golanhöhen am Start.

Neue Wege erkundet der georgische Frauenchor aus Gori mit vier Laptop-Künstlern, und unter der Leitung von Charlotte Hug bringt das Lucerne Improvisers Orchestra eine Klanginstallation zu Gehör. Stimmen-Kunst der Berge und des mediterranen Raums ist mit dem Frauenquartett Famm, der neapolitanischen Band Assurd und dem Duo Tarta Relana aus Katalonien an Bord. Die Stanser Musiktage finden 2022 vom 27. April bis 1. Mai statt.

Weiterführende Links

Stanser Musiktage