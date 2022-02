Susanne Abbuehl: Institutsleiterin in Basel

Susanne AbbuehlDie Sängerin Susanne Abbuehl wird neue Leiterin des Instituts Jazz der Hochschule für Musik am Jazzcampus der Musik-Akademie Basel. Sie wurde von der Fachhochschule Nordwestschweiz gewählt und übernimmt die Nachfolge des Gründers des Instituts, Professor Bernhard Ley, der es lange Jahre geleitet hat und zum 31. August in Pension geht. Abbuehl hat, seit sie vor ungefähr 20 Jahren die Jazzszene betreten hat, eine Reihe von gefeierten Alben auf ECM veröffentlicht und durfte für ihre künstlerische Tätigkeit bereits zahlreiche Preise entgegennehmen.

Aktuell ist sie die Leiterin der Jazzabteilung am Königlichen Konservatorium Den Haag, sie hat aber auch schon das Institut Jazz & Volksmusik an der Hochschule Luzern geleitet. Abbuehl selbst hat in Den Haag studiert und außerdem bei Studienaufenthalten in Indien klassischen indischen Gesang gelernt. Zu ihrer neuen Aufgabe sagt sie: „Ich fühle mich Kunst und Bildung gleichermaßen verpflichtet und freue mich darauf, am Institut zusammen mit Studierenden und Dozierenden die vielschichtigen Möglichkeiten von Jazz als innovativer und verbindender Musik zu erforschen und zu prägen.“

Weiterführende Links

Jazzcampus Basel