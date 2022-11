New Jersey: Pat Martino

Pat MartinoEr zählte zu den eigenwilligsten Gitarristen, die der Jazz hervorgebracht hat. Seit gestern erinnert die „South Jersey Jazz Society“ deshalb in einem viertägigen Event, das noch bis Sonntag dauert, an Pat Martino, der im letzten Jahr am 1. November gestorben ist. Bei der „Celebration Of Life And Legacy Of Pat Martino“ in Somers Point, New Jersey, spielen Musiker, die mit Martino zusammen gearbeitet haben oder von ihm beeinflusst wurden. Jazz-thing-Autor Bill Milkowski, Verfasser einer Martino-Biografie, wird einige der Konzerte ankündigen.

Heute sind unter anderem der Gitarrist Joel Harrison, das Quartett des Pianisten Jim Ridl sowie der Gitarrist Russell Malone mit der Rhythm-Section von Martino zu erleben. Am Wochenende spielt das Pat Martino Quintet mit Pat Bianchi, Carmen Intorre Jr. Alex Norris, Nicole Glover und Paul Bollenback die Musik von Martinos letztem Album „Formidable“. Das Pat Martino Trio unter der Leitung des Schlagzeugers Carmen Intorre Jr. hat sich illustre Gäste wie Dave Stryker, Mark Whitfield, Jonathan Kreisberg, Rodney Jones und Barry Greene eingeladen. Manche der Konzerte werden außerdem live gestreamt.

„South Jersey Jazz Society“