87: Downbeat Readers Poll

Kenny BarronZum 87. Mal hat die Redaktion des „Downbeat Magazine“ ihre Leser/-innen gebeten, die ihrer Meinung nach besten Musiker/-innen, Plattenfirmen und Alben des zu Ende gehenden Jahres aufzulisten. Gerade hat dieses altehrwürdige US-amerikanische Jazzmagazin die Ergebnisse seines „Readers Poll“ bekannt gegeben. In die „Hall Of Fame“ wählten die Leser/-innen den Pianisten Kenny Barron, „Artist Of The Year“ ist der Bassist Christian McBride, der auch in der Instrumental- und Produzentenkategorie auf den ersten Platz gewählt worden ist. „Group“ und „Large Ensemble Of The Year“ sind Snarky Puppy und das Maria Schneider Orchestra, Wynton Marsalis ist bester Trompeter, Kenny Garrett wurde zum besten Altsaxofonisten gewählt, während Chris Potter die Liste der Tenorsaxofonist/-innen anführt.

Herbie Hancock ist sowohl in der Kategorie „Piano“ als auch „Keyboards“ auf Platz 1, während Joey DeFrancesco posthum zum besten Organisten gewählt wurde. Bester Gitarrist ist nach Meinung der „Downbeat“-Leser/-innen wieder Pat Matheney, die Schlagzeug-Kategorie führt Brian Blade an, während Joel Ross Platz 1 der Vibrafon-Kategorie belegt. Beste Plattenfirma ist Blue Note Records, bester „Beyond Artist“ der Sänger Jon Batiste und bestes „Beyond Album“ Robert Glaspers „Black Radio III“ (Concord/Universal). Den kompletten „Downbeat Readers Poll“ findet man auf der Magazin-Website im Internet.

Weiterführende Links

